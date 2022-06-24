В Нижнем Тагиле упавшее дерево перегородило дорогу на улице Первомайской

В ночь на 24 июня в Нижнем Тагиле на улице Первомайской возле дома № 25 на проезжую часть упал тополь. Об этом в редакцию сообщил читатель АН «Между строк». По словам жителей дома, дерево упало в ночное время. Сколько оно пролежало на дороге — неизвестно. Утром упавшее дерево, которое перекрыло автомобильное движение, убрали сотрудники МУП «Тагилдорстрой». В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что ни одной аварии ночью на этом участке дороги зарегистрировано не было.

Отметим, это уже третий случай в городе за последний месяц, когда упавшее на проезжую часть дерево парализовывает автомобильное движение. 25 мая дерево упало на улице Проезжей, а 22 июня — на улице Тагильской.