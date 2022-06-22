В Нижнем Тагиле поваленное ветром дерево перекрыло автомобильное движение 

В Нижнем Тагиле на улице Тагильской возле дома № 30 на проезжую часть упало дерево. Об этом в редакцию сообщил читатель АН «Между строк». В пресс-службе мэрии города рассказали, что инцидент произошёл накануне около 21:30, а возможной причиной падения дерева стал сильный ветер.

«Причины падения нам неизвестны — возможно, сильный ветер. Дерево пролежало на дороге около 30 минут до приезда МУП “Тагилдорстрой”. Работники предприятия убрали дерево с проезжей части, распилили и вывезли», — рассказали в мэрии.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что на место происшествия выезжал экипаж Госавтоинспекции, который регулировал дорожное движение до тех пор, пока дерево не было убрано с проезжей части.