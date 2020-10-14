Сегодня, 14 октября, в Нижнем Тагиле умер директор техникума металлообрабатывающих производств и сервиса Яков Залманов. Сообщение об этом опубликовано в официальной группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте». По информации АН «Между строк», мужчина скончался после болезни, на 68 году жизни.

«Трудно свыкнуться с мыслью, что его нет больше с нами! Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Мы навсегда сохраним память о Якове Пинхосовиче, с благодарностью и гордостью, за то, что работали под его руководством», – говорится в группе.

«Яков Павлович – высококлассный специалист, неравнодушный педагог, человек с добрым сердцем, прекрасный руководитель, настоящий мужчина с делами и поступками... Мы будем помнить, любить... Спасибо за то, что были в нашей жизни», – пишут коллеги Якова Залманова в соцсетях.

Яков Залманов проработал в должности директора техникума с 2005 года. Многие из выпускников образовательного учреждения сегодня работают на «Уралвагонзаводе».