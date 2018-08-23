В Нижнем Тагиле участковый покончил жизнь самоубийством

В Нижнем Тагиле 26-летний участковый уполномоченный покончил жизнь самоубийством. По данным Tagilcity.ru, трагедия произошла в отделе полиции № 16 на улице Островского. Областной главк позднее опроверг эту информацию, заявив, что самоубийство было совершено в квартире полицейского. По словам источника агентства новостей «Между строк» в Следственном комитете, ЧП произошло 22 августа, рядом с телом было обнаружено табельное оружие и записка.

«В записке он признаётся, что не может перестать играть в букмекерской конторе и погасить большие долги. Родители выплатили часть долга, но он не смог остановиться», — отметил источник.

Впрочем, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг эти данные о содержании записки, отметив, что в ней полицейский лишь просил никого не винить в случившемся.

Коллеги отзываются о погибшем крайне положительно.

«До сих пор не можем поверить. Парень проработал всего год, не пил, не курил, ни одного взыскания. Никто и не знал о его проблемах, к сожалению», — говорят коллеги.

По факту происшествия проводится служебная проверка. Расследованием причин ЧП занимается следственный отдел Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Известно, что у погибшего младшего лейтенанта не было семьи.