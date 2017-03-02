В Нижнем Тагиле убили 28-летнюю учительницу

В Нижнем Тагиле после ссоры с любовником погибла 28-летняя учительница школы № 138 Анастасия Ганнеман. Девушка скончалась от удара ножом, которой нанёс её 21-летний приятель. Как рассказали АН «Между строк» родственники погибшей, молодой человек и раньше бил Анастасию.

Инцидент произошёл 2 марта в доме на улице Пархоменко, где проживал убийца. Ночью молодые люди выясняли отношения и парень ударил девушку ножом. Его соседи по квартире вызвали скорую и полицию, однако Ганнеман умерла до их прибытия. По заявлению правоохранителей, подозреваемый не оказывал сопротивления при задержании и уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Результатов экспертизы пока нет, но я не могу сказать, что ссора произошла на пьяной почве. Мужчина после приезда полиции в принципе вёл себя адекватно – не сопротивлялся, не отпирался. Сейчас он находится под стражей, а 3 марта суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия», – рассказал АН «Между строк» руководитель следственного отдела СК РФ по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила Иван Райхерт.

Мужчина ранее был судим. По словам родственников учительницы, мужчина провёл полтора года в колонии-поселении после того, как сломал Анастасии руку.

«Она часто ругалась со своим парнем, однажды он ей руку ломал и даже ножом бил, а вот теперь зарезал насмерть, – сказала АН “Между строк” мать погибшей Людмила Ганнеман. – Да и до этого он её “подкалывал” ножом несколько раз. Я что только ни делала, чтобы дочь порвала с этим человеком. Она и сама, вроде, всё понимала. Пыталась порвать с ним, но он ей проходу не давал – жили в одном доме. Я вообще не понимаю, как она, учительница, с ним связалась: он на первый взгляд нормальный парень, но после пяти минут разговора становится ясно, что образования там ноль».

У Анастасии осталась шестилетняя дочь. Убийца, по словам Ивана Райхерта, как минимум следующие два месяца проведёт в СИЗО. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»