В Нижнем Тагиле у театра кукол появится скульптура «Театральный Лисёнок» 

В Нижнем Тагиле у парадного входа в здание театра кукол появится скульптура «Театральный лисёнок».

Образ рыжего Лисёнка является талисманом тагильских кукольников и используется в фирменном стиле театра, в рекламной и сувенирной продукции. Лисёнок существует и в кукольном формате. Планшетная кукла участвует в съёмках видеороликов и экскурсиях, а большая мягкая «кукла для объятий» задействована в инклюзивных проектах. В театре считают, что этот герой отсылает нас к мифам из истории города, в которых утверждалось, что на Лисьей горе когда-то жили лисы.

«В наш юбилейный 80-й творческий сезон мы хотим поделиться этим символом с Нижним Тагилом и создать скульптуру, которая станет местом притяжения, исполнения желаний, украсит ландшафт», — рассказывает директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

Автором работы стал художник и инженер-механик театра Евгений Волков. Сказочного героя планируют установить в мае 2024 года, в день рождения театра. Реализация проекта стала возможна благодаря гранту ЕВРАЗа, который Нижнетагильский театр кукол получил как победитель конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Напомним, что в 2023 году ЕВРАЗ решил выделить 8 млн рублей на реализацию социальных проектов. Участниками конкурса могли стать некоммерческие общественные организации и объединения, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения, учреждения культуры и спорта, группы граждан и инициативные местные жители под гарантии юридического лица — некоммерческой либо муниципальной организации.