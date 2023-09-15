ЕВРАЗ направит 8 млн рублей на реализацию социальных проектов

ЕВРАЗ направит 8 млн рублей на реализацию лучших социальных проектов, предложенных жителями Нижнего Тагила и Качканара в рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», сообщили в пресс-службе компании.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от авторов проектов с 15 сентября по 15 ноября. Претендовать на гранты могут некоммерческие общественные организации и объединения, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения, учреждения культуры и спорта, группы граждан и инициативные жители городов под гарантии юридического лица — некоммерческой либо муниципальной организации.

«Главные критерии — желание людей сделать жизнь в родном городе лучше и краше, а также твёрдая решимость реализовать задуманный проект. ЕВРАЗ заинтересован в реализации самых смелых инициатив. Мы приглашаем тагильчан и качканарцев вместе творить, создавать лучшее будущее», — отмечает директор Благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

Идеи могут быть направлены на благоустройство общественных пространств и модернизацию социальной инфраструктуры, развитие ключевых сфер общественной жизни — образования, спорта, культуры, на позитивные изменения городской среды.

Итоги конкурса будут подведены в декабре после очной либо онлайн-защиты проектов. В случае победы авторы проектов получат гранты в размере до 700 тысяч рублей в Нижнем Тагиле и до 500 тысяч рублей в Качканаре.

Отметим, что в 2022 году на конкурс было подано более 170 проектов. ЕВРАЗ совместно с членами экспертных советов Нижнего Тагила и Качканара распределил гранты среди общественных организаций и объединений. Победителями конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в 2022 году в Нижнем Тагиле стали 12 проектов, в Качканаре — шесть. На гранты от компании авторы инициатив обустроили в родных городах спортивные площадки, музейные пространства и образовательные, творческие объединения для молодёжи.