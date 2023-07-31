В Нижнем Тагиле у ТЦ DEPO сбили женщину, разгуливающую по середине проезжей части

В минувшую пятницу, 28 июля, на Свердловском шоссе около ТЦ DEPO иномарка сбила 39-летнюю женщину, которая разгуливала по середине проезжей части. ЧП произошло около полуночи на 14-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу, пишет Tagilcity.ru.

«Вроде жива, но крови много», — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель Kia Rio двигался со стороны Старателя в сторону улицы Фестивальной и допустил наезд на пешехода. Автолюбитель в момент аварии был трезв. Пострадавшая была доставлена в ГБ № 2.

«Был допущен наезд на 39-летнюю женщину-пешехода, которая шла по середине проезжей части в попутном направлении. Пострадавшая доставлена в ГБ № 2 с предварительным диагнозом "перелом правого предплечья, ушиб грудного и поясничного отдела"», — уточнили в дорожной полиции.