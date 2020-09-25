В Нижнем Тагиле у пенсионеров сгорел дом из-за замыкания электропроводки (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в доме на улице Калужской произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС 25 сентября около 8 часов утра. На место выехали 2 спецмашины и 7 спасателей. Оказалось, в доме проживают 81-летняя женщина и её муж с инвалидностью. Когда начался пожар, женщина была дома одна, супруг в это время гостил у сына. ЧП обошлось без пострадавших.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности, по предварительным данным, пожар возник из-за замыкания электропроводки на втором этаже здания. Огонь охватил 70 кв. метров. По факту пожара дознавателями МЧС организована проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.