В Нижнем Тагиле у Лисьей горы сгорел дом

В ночь на 20 марта в Нижнем Тагиле в нежилом доме на улице Челюскинцев вспыхнул пожар. Сообщение о ЧП в пожарно-спасательную службу поступило в 00:42.

Площадь возгорания составила 60 кв. метров, повреждена кровля соседнего нежилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава. В 00:58 огонь удалось локализовать, в 01:04 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:36. Причина пожара устанавливается.