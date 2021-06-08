В Нижнем Тагиле туристы застряли на катамаране посреди пруда (ВИДЕО)

В минувшее воскресенье специалисты Центра защиты населения помогли выбраться туристам, которые застряли на катамаране на середине Тагильского пруда.

Как пояснил АН «Между строк» директор Центра защиты населения Сергей Копёркин, гости города отдыхали на катамаране, в один момент по сварке сломалась педаль, из-за чего дальнейшее движение было невозможным.

«Спасатели проводили рейд по безопасности на воде, и к ним обратились за помощью. Отдыхающих перегрузили к нам на катер и отбуксировали к месту стоянки», — рассказал Копёркин.

Спасатели отмечают, что на бортах прокатных судов обычно пишут телефон той станции, которой они принадлежат. И в случае ЧП нужно звонить по этому номеру и просить спасательный катер, который отбуксирует судно на стоянку. Также можно позвонить по единому телефону службы спасения 112.