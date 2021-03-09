В Нижнем Тагиле ТСЖ выплатит 50 тысяч рублей за порез трёхлетнего мальчика о забор

В Нижнем Тагиле ТСЖ выплатит родителям трёхлетнего мальчика, который порезался о металлический забор, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Изначально прокуратура запрашивала выплату в два раза больше.

Напомним, инцидент произошёл в августе 2020 года. Отец с трёхлетним сыном гуляли во дворе дома № 24а по улице Молодёжной. В один момент малыш упал на металлический забор из необработанного штакетника и поранил правую руку. Мальчика госпитализировали в больницу, где он находился на стационарном лечении в течение недели.

В ходе рассмотрения дела в суде законные представители ребёнка заключили мировое соглашение с ТСЖ о выплате, сообщили в прокуратуре Свердловской области.