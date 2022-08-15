В Нижнем Тагиле трёхлетней девочке оторвало палец на детской площадке за ГДДЮТ 

Трёхлетняя девочка, гулявшая вместе с папой в эти выходные на новой набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле, получила серьёзную травму. Она лишилась пальца на руке, когда качалась на круглой синей карусели. Как рассказал АН «Между строк» отец малышки, всё случилось очень быстро.

Сейчас пострадавшая находится в детской городской больнице № 3. Медики пришили пальчик, ребёнок идёт на поправку.

На место инцидента выезжали скорая и полиция. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в отделе полиции по факту происшествия проводится проверка. Также в правоохранительных органах отметили, что травмировавшая ребёнка качель предназначена для детей старше семи лет.



Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»



«Хотелось бы ещё раз напомнить родителям несовершеннолетних детей о соблюдении правил безопасности на любых аттракционах. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, которая размещается в непосредственной близости. В частности, по данной качели есть возрастные ограничения — с семи лет. Будьте внимательны и берегите своих детей», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Это уже как минимум четвёртый из известных случаев травмирования детей на игровой площадке новой набережной «Тагильская лагуна — 2». В июле 7-летний мальчик получил сотрясение головного мозга, когда его сбил ребёнок, катающийся на карусели. В начале мая на новой набережной 13-летний подросток повредил позвоночник, когда хотел запрыгнуть на быстро крутящуюся карусель. А в мае семилетняя девочка упала с горки вниз головой и ненадолго потеряла сознание.

В июле одну из травмоопасных каруселей временно демонтировали. Директор компании-подрядчика «Тагилдорстрой» Игорь Васильев объяснил, что у карусели разболтался подшипник, поэтому конструкцию отправили ремонтировать на завод-изготовитель.

Напомним, набережную «Тагильская лагуна — 2» открыли 26 октября 2021 года. Её строительство обошлось в 511 млн рублей, из них 373 млн были выделены из федеральной казны, 138 млн рублей — из областного и местного бюджетов. Работы выполняла муниципальная компания «Тагилдорстрой». На территории набережной появились баскетбольная и скейт-площадки, тренажёры для воркаута, пространство для авиамоделирования, большой автогородок и картодром. Однако уже в конце июня 2022 года у многих тагильчан возникли вопросы к качеству выполненных работ: гранитные плиты начали разъезжаться, резиновое покрытие вздулось, а в туалетах были неисправны защёлки. После публикации ИА «Все новости» подрядчики срочно устранили все недочёты.