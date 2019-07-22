В Нижнем Тагиле трое свердловчан похитили рельсы на станции Смычка

Транспортные полицейские Нижнего Тагила задержали троих жителей Свердловской области, которые похитили рельсы и железнодорожные детали с действующих путей на станции Смычка, сообщает пресс-служба МВД России по УрФО.

14 июля дежурная по станции заметила на путях троих неизвестных и сообщила об этом в транспортную полицию. В ходе проверки выяснилось, что 40-летний житель Ирбитского района решил похитить частично демонтированные рельсы и детали верхнего строения пути с действующего пути станции Смычка. Он распилил рельсы на пять отрезков по три метра, позвонил знакомым и попросил вывезти металлолом. О том, что рельсы и детали похищенные, мужчина умолчал. Он планировал вывезти награбленное в пункт приёма лома, но по пути машину остановили сотрудники полиции.

Похищенное имущество и газорезное оборудование изъяли. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).