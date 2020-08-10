В Нижнем Тагиле три парня избили мужчину и украли у него телефон

Сотрудники вневедомственной охраны задержали троих подозреваемых в уличном ограблении. Инцидент произошёл на Вагонке возле дома по улице Юности. Пострадавший, которому потребовалась медицинская помощь, рассказал прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии, что возле подъезда его избили неизвестные люди, а после похитили мобильный телефон с зарядным устройством. В ходе патрулирования наряд группы задержания заметил идущих по Ленинградскому проспекту трёх молодых людей, схожих по приметам с подозреваемыми. Увидев патрульный автомобиль, парни попытались скрыться, но в итоге были задержаны. Потерпевший опознал своих обидчиков, ими оказались молодые люди 22, 21 и 20 лет. По факту происшествия организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.