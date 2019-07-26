В Нижнем Тагиле травмпункт на Липовом тракте приостановил работу

С 25 июля в Нижнем Тагиле травмпункт на Липовом тракте не принимает пациентов из-за того, что все врачи-травматологи находятся на больничном. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Тагильчанам, получившим травму, помощь будут оказывать в травмпункте городской больницы № 4 (ул. Металлургов, 2б) и в травмпункте городской больницы № 1 (пр. Вагоностроителей, 12).

В мэрии обещают сообщить о дальнейших изменениях в графике работы травматологического пункта.

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