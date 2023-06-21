В Нижнем Тагиле транспортные полицейские поймали воришку, который похищал детали ж/д путей

Транспортные полицейские Нижнего Тагила задержали 42-летнего мужчину, который похищал железнодорожные детали с недействующих подъездных путей на станции Строитель и сдавал их в металлолом. Как рассказали в пресс-службе ведомства, всего злоумышленнику удалось выручить 4,5 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался официально не трудоустроенный местный житель. В конце апреля 2023 года мужчина решил поправить своё финансовое положение за счёт сдачи металлолома. Для этого он взял четыре пакета и отправился на станцию Строитель, чтобы собрать с подъездных путей детали и сдать их. Всего тагильчанин нашёл около 14 штук подкладок и более 60 костылей. За них ему удалось получить 1,5 тысячи рублей. Затем по той же схеме мужчина сработал ещё дважды. Общая сумма причинённого ущерба предприятию составила около 12 тысяч рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.