В Нижнем Тагиле трамвай сбил подростка

Сегодня, 13 июня, около 15:35 в районе дома № 31 по Уральскому проспекту проезжающий трамвай № 15 сбил подростка, который переходил трамвайные пути. По словам очевидцев, ребёнок не увидел трамвай и не услышал звукового сигнала из-за наушников. От удара подростка сбило с ног и разорвало джинсы. Серьёзных травм ребёнок не получил, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил». В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что данное происшествие у них не зарегистрировано.