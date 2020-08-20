В Нижнем Тагиле трамвай сбил пенсионерку

Сегодня, 20 августа, около 15:00 23-летняя вагоновожатая трамвая № 10 совершила наезд на 87-летнюю женщину, которая переходила трамвайные пути. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ЧП произошло на Вагонке в районе остановочного комплекса «Мечта». В результате дорожного происшествия пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«Водитель общественного транспорта пояснила, что подавала звуковые сигналы женщине. При этом пострадавшая женщина утверждает, что трамвай она не видела, а соответственно, не слышала звуковые сигналы», — рассказали в дорожной полиции.