В Нижнем Тагиле трамвай протаранил вставшую на путях иномарку

Сегодня утром, около 08:00, в Нижнем Тагиле на трамвайных путях на улице Победы столкнулись трамвай, следовавший по маршруту № 3, и автомобиль Volkswagen Jetta, за рулём которого находился 51-летний мужчина.

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, мужчина во время разворота не убедился в безопасности манёвра, вследствие чего и произошло столкновение. В момент ДТП в салоне трамвая находились три пассажира, никто из них не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Авария на какое-то время затруднила движение по улице. На момент публикации движение на участке восстановлено.