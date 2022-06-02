В Нижнем Тагиле трамваи временно прекратят движение в центре города и на Вагонке

В Нижнем Тагиле временно перестанут курсировать трамваи по маршрутам № 3, 8, 10 и 12. Это связано с ремонтом теплотрассы в центре города и заменой трамвайных путей на Вагонке. Как сообщили в «Тагильском трамвае», электротранспорт поменяет траекторию движения.

Так, в пятницу, 3 июня, со второй половины дня и до вечера 6 июня рабочие будут ремонтировать теплотрассу по проспекту Мира между улицами Газетной и Карла Маркса. Как только движение перекроют, трамвай по маршруту № 3 начнёт следовать от депо «Новая Кушва» по проспекту Ленина, по улице Островского на Выю до микрорайона Приречный. Трамваи будут ходить с интервалом в 15 минут.

Трамвай № 8 будет курсировать по маршруту № 1 УВЗ — улица Островского (сохранится расписание на совпадающем участке от УВЗ до остановки «Проспект Ленина»).

С 4 июня с 9:00 в Дзержинском районе будут менять трамвайные пути. Из-за этого остановится движение вагонов по маршрутам № 10 УВЗ — Пихтовые горы и № 12 улица Островского — Пихтовые горы. Освободившиеся вагоны перенаправят на маршрут № 17 УВЗ — ГГМ. Средний интервал составит 12 минут, время работы — до 1:49 ночи.

В случае завершения работ ранее планируемого времени трамвайное движение по изменённым маршрутам будет прекращено, вагоны переведут на регулярные маршруты.