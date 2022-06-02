В Нижнем Тагиле перекроют часть проспекта Мира для ремонта теплотрассы

В Нижнем Тагиле с 3 по 6 июня перекроют проспект Мира от улицы Газетной до Карла Маркса. В это время на данном участке дороги пройдут ремонтные работы теплотрассы. Соответствующее постановление сегодня подписал глава города Владислав Пинаев.

«Закрыть с 3 июня 2022 года по 6 июня 2022 года движение транспортных средств по проспекту Мира на участке от улицы Газетная до улицы Карла Маркса», — говорится в документе.

До начала работ «Тагилэнерго» поручено установить соответствующие дорожные знаки.