В Нижнем Тагиле трамваи будут работать всю новогоднюю ночь

В Нижнем Тагиле в ночь на 1 января трамваи будут работать до 5 часов утра, потом дежурные вагоны сменят регулярные, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

С 20:00 31 декабря до 5 часов 1 января будут курсировать пять маршрутов:

— кольцевой трамвай № 3 (Островского — Выя — Красный камень — Островского) поедет по одному вагону в каждом направлении;

— один вагон поедет по маршруту № 9 (ВМЗ — проспект Ленина — Тагилстрой);

— два вагона маршрута № 10 (УВЗ — Пихтовые горы), № 12 (Пихтовые горы — Островского) и № 15 (Новая Кушва — ГГМ).

Каждую ночь, в том числе новогоднюю, с 3:40 и до 5:40 пассажиры смогут уехать на дежурных трамваях, которые будут курсировать по четырём маршрутам:

— кольцевой Новая Кушва — Тагилстрой — Островского — Выя — Красный Камень — Новая Кушва;

— Новая Кушва — ГГМ — Островского;

— УВЗ — Красный Камень — ВМЗ — Выя — Островского — УВЗ;

— УВЗ — Пихтовые горы — УВЗ.

В новогодние каникулы количество вагонов уменьшаться не будет. Регулярные рейсы начнутся 1 января в 5–6 часов утра по расписанию выходного дня. По такому же графику трамваи будут работать и все праздники до 8 января. Точное расписание можно посмотреть на сайте «Тагильского трамвая».

Стоимость проезда остаётся прежней: 20 рублей — полный билет и 12 рублей — льготный.