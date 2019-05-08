В Нижнем Тагиле торжественно захоронили останки лётчика Дмитрия Деткова, погибшего на Кубани во время ВОВ

Сегодня, 8 мая, на Центральном кладбище Нижнего Тагила на Мемориале воинской славы в торжественной обстановке захоронили останки лётчика Дмитрия Деткова, который погиб в 1942 году на Кубани во время боевого вылета. Обломки разбитого штурмовика Ил-2 нашли в лесу весной 2018 года поисковики из отряда «Кубанский плацдарм». По номерам на деталях самолёта и военным архивам удалось установить пилота, которым оказался уроженец Нижнего Тагила сержант Дмитрий Детков 1918 года рождения. Кубанцы связались с тагильскими коллегами в надежде найти потомков погибшего лётчика. Единственным, кого удалось разыскать, оказался племянник — сын старшего брата Николай Детков. 27 апреля 2019 года останки и личные вещи Деткова в Краснодаре были переданы руководителю нижнетагильского поискового отряда «Соболь» Александре Ванюковой.

«Фрагментов самого самолёта очень много, но они все мелкие, а вот из личных вещей Дмитрия Деткова уцелела только пуговица от кителя и циркуль “козья ножка”. Их мы сегодня передали на память единственному оставшемуся родственнику Дмитрия, его племяннику Николаю Леонидовичу. Уникальность этого случая в том, что удалось не только установить имя пилота, но и найти его родственников», — рассказала Александра Ванюкова.

По словам руководителя ПО «Соболь», за последние три года благодаря совместной работе с поисковиками из других регионов удалось вернуть на малую родину прах семи бойцов советской Красной армии, уходивших на фронт из Нижнего Тагила.

«Благодарю поисковиков за проделанную ими огромную работу, ведь до сих пор остаётся очень много людей, которые со времён Великой Отечественной войны остаются пропавшими без вести, — сказал Николай Детков. — Ведь я даже и не знал, что у меня есть дядя, который воевал и погиб как герой. Благодарю администрацию города за то, что помогли организовать это мероприятие, и огромное спасибо нашим героям за чистое небо над головой».

На месте крушения самолёта местные поисковики поставили памятник погибшему герою.