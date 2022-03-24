В Нижнем Тагиле судят водителя, насмерть сбившего байкера

В Нижнем Тагиле 23 марта начался суд над водителем, который насмерть сбил мотоциклиста в центре города. Трагедия произошла 13 августа 2021 года у ТЦ «Александровский пассаж». 20-летний водитель на Ford двигался по проспекту Ленина в сторону «Северного Урала», при повороте на парковку торгового центра мужчина не пропустил мотоциклиста на Kawasaki. 33-летний байкер погиб на месте от полученных травм. Водитель Ford получил перелом ключицы и попал в больницу. Удар был такой силы, что у легкового авто оказалась смята боковая часть кузова.

Как рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алиса Мельниченко, водитель находится под подпиской о невыезде, ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы, свою вину он полностью признал.

«По данному уголовному делу были произведены экспертизы, допрошены свидетели. Для этого требуется достаточно большое количество времени, в связи с чем уголовное дело поступило для рассмотрения спустя 9 месяцев после ДТП», — передаёт телекомпания «Телекон» слова представителя надзорного ведомства.

Слушание отложили до 29 марта из-за неявки потерпевшей, супруги погибшего мотоциклиста.