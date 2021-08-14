Стали известны подробности ДТП в центре Нижнего Тагила, в котором разбился байкер

В результате ДТП вечером 13 августа у ТЦ «Александровский пассаж» на проспекте Ленина погиб 33-летний мотоциклист, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

По данным сотрудников ведомства, 20-летний водитель на Ford двигался по проспекту в сторону «Северного Урала», и при повороте на парковку торгового центра мужчина не пропустил мотоциклиста на Kawasaki. 33-летний байкер погиб на месте от полученных травм. Водитель Ford получил перелом ключицы и попал в больницу. Удар был такой силы, что у легкового авто оказалась смята боковая часть кузова.

По данным ГИБДД, иномаркой управлял парень, получивший водительское удостоверение два года назад, в этом году его дважды штрафовали за нарушения ПДД. У мотоциклиста шесть лет стажа управления транспортом. По факту смертельного происшествия организована доследственная проверка.