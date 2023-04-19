В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали машину неплательщика, задолжавшего энергосбытовой компании более 400 тысяч рублей за электроснабжение частного дома в посёлке Черноисточинск. Долгое время владелец автомобиля не предпринимал попыток погасить долг и скрывал местонахождение машины, сообщает пресс-служба «Нижнетагильской энергосбытовой компании».

По их информации, предположительно, из отключённого от электроснабжения дома в Черноисточинске должник перебрался в квартиру супруги на ГГМ. Его автомобиль удалось обнаружить при помощи камер видеонаблюдения. Сотрудники ФССП в присутствии понятных и представителей гарантирующего поставщика забрали машину и отправили её на штрафстоянку.

«Не исполняя судебные решения о взыскании задолженности за электроснабжение, неплательщики обрекают себя на дополнительные расходы. В частности, после реализации арестованного в рамках исполнительного производства имущества денежные средства идут не только на уплату основного долга, но и пеней, судебных издержек, а также расходов по транспортировке, хранению и реализации данного имущества», — отметили в юридическом отделе АО «НТЭСК».

В случае, если мужчина в установленный законом срок не погасит задолженность по исполнительному производству, иномарка будет выставлена на торги. В компании порекомендовали должникам не рисковать своим имуществом и уплатить долг.