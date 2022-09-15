В Нижнем Тагиле суд вынес приговор компании молодых поджигателей

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес приговор банде молодых людей, которая по заранее подготовленному плану подожгла продуктовый павильон бизнесмена, нанеся ему ущёрб на сумму 2,7 млн рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Ленинского района, друзья пошли на преступление по причине личной неприязни к бизнесмену.

Напомним, ночью 9 июня 2021 года на улице Краснознамённой горел овощной павильон. На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении редакции АН «Между строк», видно, как в первом часу ночи неподалёку от торговой точки останавливается Lada Largus, а через несколько минут в районе склада происходят взрыв и пожар. Нашему журналисту хозяин павильона Владимир Андреев тогда рассказывал, что в поджоге он подозревал своего бывшего партнёра по бизнесу, с которым находился в конфронтации.

Как показало следствие, 26-летний и 24-летний тагильчане были знакомы с Андреевым. Они вступили в преступный сговор, причём старший товарищ был организатором, а его друг — подстрекателем и пособником, склонившим к поджогу за денежное вознаграждение двух молодых людей: 18-летнего и 21-летнего местных жителей.

9 июня прошлого года молодые люди, которым пообещали премию за преступление, в ночное время на автомобиле приехали к торговому павильону, облили крышу и стены бензином, после чего зажигалкой подожгли легковоспламеняющуюся жидкость. В результате умышленного поджога имуществу бизнесмена был нанесён ущерб более 2,7 млн рублей. Банда признала свою вину, потраченные на восстановление средства не возместила.

По результатам дела суд признал организатора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ, и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 24-летнего подстрекателя также признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Двоим молодым поджигателям также дали условные сроки: 18-летнему — 1 год с испытательным сроком 1 год, а второму — 2 года с испытательным сроком 2 года.

Гражданский иск потерпевшего в размере 2 722 097 рублей удовлетворён судом в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.