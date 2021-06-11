«Хожу с ножом, опасаясь за свою жизнь». Хозяин сгоревшего овощного склада подозревает в поджоге конкурентов (ВИДЕО)

В распоряжении редакции АН «Между строк» появилась видеозапись поджога овощного склада-магазина на улице Краснознамённой. На записи видно, как в первом часу ночи неподалёку от торговой точки останавливается Lada Largus, а через несколько минут в районе склада происходит взрыв и пожар.

Как рассказал АН «Между строк» хозяин склада предприниматель Владимир Андреев, в организации диверсии он подозревает своего бывшего партнёра по бизнесу, с которым находится в конфронтации. По словам Андреева, после долгих судебных тяжб их совместное дело перешло партнёру, но тот всё равно не успокоился и продолжал мстить. Даже после того, как Андреев открыл новое дело, ему продолжали поступать угрозы.

«До этого момента у нас было несколько разговоров на эту тему с бывшим компаньоном, но вот сейчас мне сожгли склад. Теперь я хожу с ножом, опасаясь за свою жизнь и жизнь сына. Сейчас мне позвонили из полиции, сказали, что установлены исполнители поджога, которые указали на заказчика. Всё, как я и предполагал», — говорит предприниматель.

Как пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижжнетагильское», в отделе полиции № 16 по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога».