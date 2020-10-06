Общество

В Нижнем Тагиле суд встал на сторону властей в вопросе о легализации автомобилей с номерами Армении

06.10.2020 21:37
В Нижнем Тагиле суд встал на сторону властей в вопросе о легализации автомобилей с номерами Армении

Сегодня, 6 октября, в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила рассматривалась жалоба местного жителя Виктора Шахова, которому ГИБДД запретила пользоваться личным автомобилем с госномерами Армении без соответствующих таможенных документов.

Как рассказал тагильчанин «Тагильскому рабочему», он купил себе автомобиль Nissan Fuga в Армении около года назад. Тогда в СМИ было много информации о том, что приобретать автомобили в Армении выгодно из-за таможенного законодательства между странами — Республика Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу.

«Таможенники сами пропустили по “зелёному” коридору. Документов о том, что я должен растаможить автомобиль и только временно его ввезти на территорию страны, мне выдано не было ни на одной из границ. Автовладельцы ездили на таких автомобилях по несколько лет, а стали изымать наши автомобили по стране совсем недавно. Причём мои знакомые делали запросы перед покупкой таких автомобилей в Федеральную таможенную службу и получали положительные ответы», поясняет Виктор «ТР».

Отметим, что это первый в городе судебный процесс о легализации на территории РФ автомобилей, приобретённых в Армении.

Виктор купил в Армении машину Nissan Fuga за 415 тысяч рублей, но после беспрепятственного пересечения границы он и не подозревал, что теперь должен заплатить таможенную пошлину в размере 1,25 млн рублей.

Раньше на машинах, купленных в Армении, водители ездили по территории РФ свободно. В 2020 году в ГИБДД решили, что транспортное средство с номерами, зарегистрированными в Армении, подпадает под действие статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях. Автовладельцам необходим соответствующий паспорт транспортного средства в таможенных органах. Для этого нужно произвести уплату таможенных пошлин, сумма которых превышает стоимость самого автомобиля в 2-3 раза. Хотя по закону Евразийского экономического союза товары внутри него могут перемещаться свободно.

 

Юристы считают, что один нормативный акт противоречит другому, отсюда и юридические разногласия.

Новость о том, что теперь придётся выплатить значительную сумму за легализацию своего транспортного средства, шокировала автовладельца. Виктор нанял юриста, с которым они решили обжаловать протокол ГИБДД в суде.

Из-за коронавирусных ограничений слушание было закрытым, но в группе суда во «ВКонтакте» велась прямая трансляция из зала заседаний.

В итоге суд отказал Шахову в жалобе, ссылаясь на таможенное законодательство.

«Отказали в нашей жалобе. Мы с клиентом [Виктором Шаховым] пойдём в апелляционную инстанцию, потому что не согласны с решением суда. Более того, [в России] имеется судебная практика по аналогичным спорам, где данное постановление отменяется, — например, в Краснодарском крае»,  говорит адвокат Шахова Владимир Чернышов.

Сейчас машина передана на хранение своему владельцу. По словам адвоката, Виктор хочет продолжить пользоваться купленным автомобилем. Тем более что сейчас его будет сложно продать: из-за коронавирусных ограничений границы закрыты, а в самой Армении идут военные действия. Но пока садиться за руль своей машины Шахову нельзя.

По данным СМИ, в России около 200 тысяч автомобилей с номерами, зарегистрированными в Армении.

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