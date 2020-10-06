В Нижнем Тагиле суд встал на сторону властей в вопросе о легализации автомобилей с номерами Армении

Сегодня, 6 октября, в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила рассматривалась жалоба местного жителя Виктора Шахова, которому ГИБДД запретила пользоваться личным автомобилем с госномерами Армении без соответствующих таможенных документов.

Как рассказал тагильчанин «Тагильскому рабочему», он купил себе автомобиль Nissan Fuga в Армении около года назад. Тогда в СМИ было много информации о том, что приобретать автомобили в Армении выгодно из-за таможенного законодательства между странами — Республика Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу.

«Таможенники сами пропустили по “зелёному” коридору. Документов о том, что я должен растаможить автомобиль и только временно его ввезти на территорию страны, мне выдано не было ни на одной из границ. Автовладельцы ездили на таких автомобилях по несколько лет, а стали изымать наши автомобили по стране совсем недавно. Причём мои знакомые делали запросы перед покупкой таких автомобилей в Федеральную таможенную службу и получали положительные ответы», — поясняет Виктор «ТР».

Отметим, что это первый в городе судебный процесс о легализации на территории РФ автомобилей, приобретённых в Армении.

Виктор купил в Армении машину Nissan Fuga за 415 тысяч рублей, но после беспрепятственного пересечения границы он и не подозревал, что теперь должен заплатить таможенную пошлину в размере 1,25 млн рублей.

Раньше на машинах, купленных в Армении, водители ездили по территории РФ свободно. В 2020 году в ГИБДД решили, что транспортное средство с номерами, зарегистрированными в Армении, подпадает под действие статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях. Автовладельцам необходим соответствующий паспорт транспортного средства в таможенных органах. Для этого нужно произвести уплату таможенных пошлин, сумма которых превышает стоимость самого автомобиля в 2-3 раза. Хотя по закону Евразийского экономического союза товары внутри него могут перемещаться свободно.

Юристы считают, что один нормативный акт противоречит другому, отсюда и юридические разногласия.

Новость о том, что теперь придётся выплатить значительную сумму за легализацию своего транспортного средства, шокировала автовладельца. Виктор нанял юриста, с которым они решили обжаловать протокол ГИБДД в суде.

Из-за коронавирусных ограничений слушание было закрытым, но в группе суда во «ВКонтакте» велась прямая трансляция из зала заседаний.

В итоге суд отказал Шахову в жалобе, ссылаясь на таможенное законодательство.

«Отказали в нашей жалобе. Мы с клиентом [Виктором Шаховым] пойдём в апелляционную инстанцию, потому что не согласны с решением суда. Более того, [в России] имеется судебная практика по аналогичным спорам, где данное постановление отменяется, — например, в Краснодарском крае», — говорит адвокат Шахова Владимир Чернышов.

Сейчас машина передана на хранение своему владельцу. По словам адвоката, Виктор хочет продолжить пользоваться купленным автомобилем. Тем более что сейчас его будет сложно продать: из-за коронавирусных ограничений границы закрыты, а в самой Армении идут военные действия. Но пока садиться за руль своей машины Шахову нельзя.

По данным СМИ, в России около 200 тысяч автомобилей с номерами, зарегистрированными в Армении.