В Нижнем Тагиле суд приговорил к условному сроку лжедантиста Магсуда Мирзоева

В Нижнем Тагиле суд признал 29-летнего Магсуда Мирзоева, который работал в одной из частных клиник города с фальшивым дипломом, виновным в использовании заведомо поддельного официального документа. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев с установлением ряда ограничений.

Как пишет издание «Вечерние ведомости», в ходе судебного разбирательства было установлено, что Мирзоев приобрёл заведомо поддельный диплом об окончании Самарского государственного медицинского университета по специальности «Стоматология» в 2017 году. Согласно «документу», ему была присвоена квалификация «врач-стоматолог». В 2018 году мужчина пытался устроиться в одну из стоматологических клиник в Дзержинском районе Нижнего Тагила, но её владелец Улугбек Назаров отказал ему.

В конце октября 2019 года Мирзоеву удалось устроиться на должность дантиста в стоматологию на Октябрьском проспекте. Однако вскоре на нового сотрудника поступила жалоба в прокуратуру от Назарова. Мужчина сообщил в надзорное ведомство, что у Мирзоева имеется лишь диплом зуботехника медколледжа и попросил проверить на предмет соответствия занимаемой должности.

В ходе расследования дела было установлено, что бланк диплома и приложение к нему являются подделкой. В Самарском медицинском университете также подтвердили, что Мирзоев у них не обучался.

При ознакомлении с материалами уголовного дела лжедантист заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, признав себя виновным в совершении преступления, и полностью согласился с предъявленным ему обвинением.