В Нижнем Тагиле суд отправил шестерых наркодилеров в колонию

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила по материалам полиции вынес приговор в отношении банды наркодилеров, пытавшихся сбыть более 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

На скамье подсудимых оказались шесть молодых людей в возрасте от 19 до 36 лет, которые обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере.

Расследование уголовных дел, которые были объединены в одно производство, находилось под личным контролем начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова. В спецоперации по выявлению и задержанию фигурантов дела, большая часть которых оказались гражданами одной из бывших союзных республик, участвовали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское», участковые уполномоченные и патрульные полицейские. Четырёх иностранцев стражи порядка задержали в съёмных квартирах на территории Нижнего Тагила, которые те арендовали для подготовки к преступлениям. В жилищах оперативники изъяли весы, упаковочный материал и другие вещественные доказательства, указывающие на то, что злоумышленники занимались расфасовкой и распространением «синтетики». Из нескольких закладок, уже размещённых в районе посёлка Кирпичный, а также из квартир фигурантов сыщики изъяли в общей сложности почти 2 килограмма наркотического средства, предназначавшегося для распространения.

В дальнейшем в ходе предварительного следствия полицией были установлены и задержаны два жителя Дзержинского района Нижнего Тагила, которые вместе с ранее задержанными сбывали наркотики в качестве «розничных курьеров». При личном досмотре у тагильчан полицейские обнаружили почти 80 граммов аналогичного синтетического наркотика.

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых им тяжких преступлениях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 9 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.