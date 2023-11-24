В Нижнем Тагиле суд отклонил ходатайство об УДО экс-начальника службы пожаротушения, отбывающего наказание после трагедии в «Зимней вишне»

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Андрея Бурсина, осуждённого по резонансному уголовному делу после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. С осени 2021 года экс-начальник службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области отбывает наказание в одной из колоний ГУФСИН в Нижнем Тагиле. Сторона защиты добивалась условно-досрочного освобождения бывшего огнеборца из тюрьмы.

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. На верхних этажах ТЦ начался пожар, общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. метров. Система пожаротушения не сработала, а в одном из трёх кинозалов торгового центра, где показывали мультфильм, оказались заблокированы двери. Пожар уничтожил здание и унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей, сгоревших в кинотеатре.

Андрей Бурсин был задержан 7 июля 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, Бурсин был одним из первых, кто прибыл на место ЧП. Он не смог правильно организовать работу по тушению пожара. Мужчина свою вину не признал и даже совершил попытку суицида, после чего на какое-то время был помещён в местную психбольницу. В октябре 2021 года приговором Заводского суда Кемерова он получил 6 лет колонии.

На момент публикации постановление суда не вступило в законную силу.