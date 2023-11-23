Осуждённый за халатность и отбывающий наказание в тагильской колонии после трагедии в «Зимней вишне» бывший начальник службы пожаротушения подал ходатайство на УДО 

Бывший начальник службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, осуждённый за халатность после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Мужчина отбывает наказание в одной из колоний Нижнего Тагила. 24 ноября 2023 года ходатайство Бурсина рассмотрит Тагилстроевский районный суд.

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. На верхних этажах ТЦ начался пожар, общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. метров. Система пожаротушения не сработала, а в одном из трёх кинозалов торгового центра, где показывали мультфильм, оказались заблокированы двери. Пожар уничтожил здание и унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей, сгоревших в кинотеатре.

Андрей Бурсин был задержан 7 июля 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, Бурсин был одним из первых, кто прибыл на место ЧП. Он не смог правильно организовать работу по тушению пожара. Мужчина свою вину не признал и даже совершил попытку суицида, после чего на какое-то время был помещён в местную психбольницу. В октябре 2021 года приговором Заводского суда Кемерова он получил 6 лет колонии.