В Нижнем Тагиле суд отказал правозащитнику в иске к министру обороны РФ Сергею Шойгу за нарушение масочного режима

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила отказал правозащитнику Андрею Щукину в удовлетворения иска к Московской военной прокуратуре, которая отказалась принимать меры в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Напомним, в начале июля тагильский правозащитник Андрей Щукин подал иск в Дзержинский райсуд на Московскую военную прокуратуру, которая отказалась принимать меры в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава Минобороны не соблюдал масочный режим во время внеплановой проверки Черёмушкинского военкомата Москвы 7 июня. Молодой человек планирует обжаловать решение после того, как ознакомится с мотивировочной частью.