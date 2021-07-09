«Это политика двойных стандартов и лицемерие». В Нижнем Тагиле правозащитник подал в суд на Московскую военную прокуратуру, которая отказалась наказывать Сергея Шойгу за нарушения антиковидных правил

Правозащитник из Нижнего Тагила Андрей Щукин подал иск в Дзержинский райсуд на Московскую военную прокуратуру, которая отказалась принимать меры в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Я направил жалобу в Московскую военную прокуратуру после того, как министр обороны Сергей Шойгу во время внеплановой проверки Черёмушкинского военкомата Москвы проигнорировал требования об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в период эпидемии ковида, — пояснил АН “Между строк” Щукин. — Я считаю, что Шойгу подаёт дурной пример россиянам в пик роста заболеваемости коронавирусом. Отмечу, что у него у самого в июне умерла от коронавируса сестра — депутат Госдумы Лариса Шойгу. Таким образом, что власти могут требовать от граждан, если сами нарушают элементарные правила поведения в обществе? Не носят средств индивидуальной защиты? Считаю, что это политика двойных стандартов, лицемерие, когда одним можно всё, а другим законом запрещено».