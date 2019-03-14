В Нижнем Тагиле суд оштрафовал УК за плохую уборку мусора

Ленинский райсуд Нижнего Тагила оштрафовал «Городскую управляющую компанию» на 50 тысяч рублей за несвоевременный вывоз мусора, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Поводом для судебного разбирательства стало обращение жительницы посёлка Верхняя Черемшанка в Роспотребнадзор с жалобой на ненадлежащее санитарное состояние придомовой территории ряда домов по улице Проходчиков.

Специалисты ведомства вышли с проверкой и обнаружили, что МУП «Городская управляющая компания», осуществляющая управление многоквартирными домами, нарушило экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления.

«Возле домов, не оборудованных контейнерной площадкой, образовалась несанкционированная свалка из ТБО по причине несвоевременного вывоза мусора. Также управляющей компанией не были обеспечены условия для сбора и временного хранения ТБО и крупногабаритного мусора, не обеспечено оборудование специальной площадки с водонепроницаемым покрытием (бетонным или асфальтовым), ограниченной бордюром и зелёными насаждениями по периметру. Был допущен сбор ТБО и их хранение на необорудованном месте вблизи жилых домов. Складирующиеся отходы загнивали и разлагались. Специалистами был зафиксирован излив сточных вод из выгребной ямы одного из жилых домов», — рассказали в пресс-службе областного суда.



В то же время «Городская управляющая компания» ежемесячно собирает с жильцов плату за содержание общего имущества, которая включает в себя и плату за сбор и вывоз мусора. То есть управляющая компания оказывает потребителям услугу, которая не отвечает требованиям действующего Уголовного кодекса, отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзор составил протокол об административных правонарушениях. Постановлением Ленинского районного суда Нижнего Тагила юридическому лицу назначено наказание по ст. 8.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Защитник УК подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ссылался на отсутствие вины юридического лица в содеянном. Судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашёл оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции.