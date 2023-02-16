В Нижнем Тагиле суд назначил условное наказание сотруднице турфирмы, обманувшей клиентов на 1,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле 15 февраля Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 45-летней Оксаны Забавиной. Женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в суде.

Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что в период с ноября 2019 по август 2021 года Оксана Забавина консультировала клиентов по туристическим услугам и заключала поддельные договоры от лица компании «Профит-Групп». После того как покупатели оформляли все документы и переводили деньги, аферистка тратила средства на личные нужды и не соблюдала условий договоров. Как выяснило следствие, от действий мошенницы пострадали более 20 человек, ущерб составил около 1,5 млн рублей. В ходе предварительного расследования она добровольно вернула все украденные деньги и возместила причинённый ущерб в полном объёме.