В Нижнем Тагиле студенты-медики поздравили врачей, работающих в «красной зоне» (ВИДЕО)

Студенты Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» поздравили врачей городской больницы № 1, которые борются с ковидом. Праздничный флешмоб с Дедом Морозом и Снегурочкой прошёл в рамках общероссийской акции «С новым годом, медики!».

Как рассказали в пресс-службе больницы, целью такого мероприятия является проявление заботы и внимания к медицинским работникам, ведущим борьбу с COVID-19.

«Взаимодействие нашей больницы и медицинского колледжа многолетнее и плодотворное. Приятно видеть такие поздравления, внимание и заботу от наших будущих коллег, которые понимают, насколько важны сейчас для медиков поддержка и тепло сердец», — отметил главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.

Общероссийская акция «С Новым годом, медики!» проводится в рамках программы «Спасибо врачам». Она стартовала в городах России 18 декабря 2021 года и продлится до 15 января 2022 года.