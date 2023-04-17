В Нижнем Тагиле студентка «заминировала» здание медколледжа, чтобы отменить занятия 

В Нижнем Тагиле 18-летняя студентка медколледжа решила сорвать занятия, чтобы официально прогулять пары. Как сообщает Telegram-канал Shot, девушка создала фейковую страницу и разослала однокурсникам сообщения о том, что в нескольких кабинетах лежат пакеты с бомбами. Прибывшие на место оперативные службы взрывных устройств не обнаружили.

Студентку быстро вычислили. Сама девушка призналась, что сделала это нарочно, чтобы таким образом отменить пары. В отношении юной правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма объекта социнфраструктуры). Девушке грозит реальный срок до пяти лет лишения свободы.

«Мы проверяем, насколько эта информация соответствует действительности», — уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».