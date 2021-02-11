В Нижнем Тагиле строители смогли отремонтировать важный путепровод благодаря инвестиционной платформе «ВДело»

Строительная компания Нижнего Тагила «Промтрансстрой» одной из первых в городе воспользовалась новым видом кредитования малого и среднего бизнеса через инвестиционную платформу, которая позволяет привлекать частные инвестиции в проект. Благодаря привлечённым средствам летом 2020 года фирма в срок провела реконструкцию важной городской магистрали — моста на проспекте Мира.

Платформа «ВДело» была создана Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. А разработкой сайта занималась тагильская IT-компания. Платформа объединяет заёмщиков (предпринимателей) и инвесторов со всей страны. Стать инвестором может любой человек, компания или Фонд поддержки предпринимательства. Сделка проходит онлайн.

Минимальный срок займа через платформу — 20 дней, максимальный — год. Предприниматели могут быстро и без бумажной волокиты привлечь от 150 тысяч рублей до 1 млрд рублей. Примечательно, что «ВДело» стала первой краудлендинговой площадкой, созданной региональным государственным институтом поддержки.

«Все знают про краудфандинг. Это привлечение невозвратных инвестиций в социальные проекты. А краудлендинг — это заём под проценты от частных инвесторов. Когда инвесторы дают заём и получают за это дивиденды, — объясняет руководитель представительства областного фонда и центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. — Ранее директор “Промтрансстроя” Андрей Комаров уже пользовался продуктами областного фонда, брал микрозаймы. В прошлом году он снова обратился к нам, но ему нужна была сумма, которая существенно превышала планку по микрозайму, — на пополнение оборотных средств ему нужно было 10 млн рублей. Мы предложили воспользоваться новым продуктом — займом на краудлендинговой платформе».

Цели, на которые можно привлечь деньги через платформу «ВДело», не ограничены. Тагильская строительная компания «Промтрансстрой» получила 9,5 млн рублей по двум контрактам, оба проинвестировал областной Фонд поддержки предпринимательства.

Во время реконструкции субподрядчик обнаружил дефекты конструкций, которые не были учтены при проектировании, ремонт потребовал вливания дополнительных средств, а срок работ увеличился на 1,5 месяца. Движение транспорта по реконструированному мосту было восстановлено в середине октября. Стоимость работ превысила 35 млн рублей.

«Госконтрактом авансирование работ не было предусмотрено. Поэтому, чтобы уложиться в краткие сроки, нужно было произвести разовую закупку всех материалов. Собственных оборотных средств не хватало. Вся процедура по оформлению документов и проверке нашей отчётности заняла не больше недели. Если бы мы обратились в банк, на оформление ушла бы пара месяцев и результат был бы не гарантирован. Большое спасибо фонду», — говорит Андрей Комаров.

Как рассказывает директор ООО «Промтрансстрой» Андрей Комаров, компания существует уже 5 лет и выполняет широкий спектр работ: гражданское, транспортное, промышленное строительство. Фирма работает с ЕВРАЗ НТМК, екатеринбургскими заводом имени Калинина и «Уралмашзаводом». Ремонт путепровода по проспекту Мира стал одним из важных проектов компании в прошлом, непростом для всего бизнеса году. Заказчиком выступила администрация города, генподрядчиком стала компания «УБТ-Сервис», а «Промтрансстрой» был приглашён в качестве исполнителя всего комплекса работ.