В Нижнем Тагиле столкнулись две маршрутки. Есть пострадавшие

Сегодня, 11 сентября, столкнулись две пассажирских «Газели», сообщили АН «Между строк» очевидцы происшествия. ДТП случилось на Восточном шоссе в районе бывшего ПОПАТа (производственного объединения пассажирского автотранспорта). По данным собеседника редакции, одна «Газель» следовала по маршруту № 57 (от ж/д вокзала до Центральной горбольницы № 1), вторая была не на маршруте.

Начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт сообщил агентству, что более подробная информация о ДТП появится в ближайшее время. Он также отметил, что есть пострадавшие, степень тяжести травм также станет известна позже. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии и её виновник.