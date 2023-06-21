В Нижнем Тагиле стартовали всероссийские соревнования инкассаторов (ВИДЕО)

Накануне, 20 июня, в Нижнем Тагиле стартовали всероссийские соревнования инкассаторов и подразделений охраны. В течение двух дней на полигоне «Старатель» сотрудники служб инкассации и охраны со всей страны примут участие в специальном многоборье, соревнуясь в практической стрельбе, умении обращаться со спецавтомобилем, банкоматом и контейнером с деньгами. Кроме того, участникам предстоит продемонстрировать навыки владения средствами пожаротушения, физическую и медицинскую подготовку.

Как отмечают организаторы соревнований из Сбера, в этом году в состязании примут участие около 100 человек, среди которых лучшие представители силовых структур территориальных банков Сбербанка, ПЦП «Московская региональная дирекция ЦУНДО», ПЦП «Объединённый сервисный центр "Москва"» и команда Главного центра спецсвязи РФ. Победитель соревнований будет определён как в командном, так и в личном зачёте.

Во время церемонии открытия с вступительным словом выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что основная задача Сбера в сфере безопасности — обеспечить сохранность имущества клиентов, их банковских ценностей, а также безопасность своих сотрудников. В этой связи он считает, что внедрение искусственного интеллекта в работу систем безопасности поможет сделать работу Сбербанка более безопасной.

«Мы внедряем технологии искусственного интеллекта в работу нашей инкассации и службы безопасности. Это позволяет нам на ранних стадиях выявлять подавляющее большинство попыток нападения на инкассаторских работников и сотрудников охраны. С помощью современных средств видеоаналитики мы максимально оперативно определяем личности злоумышленников и передаём информацию в правоохранительные органы», — отметил Станислав Кузнецов.