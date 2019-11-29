В Нижнем Тагиле стартовал первый открытый турнир по боксу памяти солдат правопорядка

Сегодня, 27 ноября, в доме спорта «Уралец» состоялось открытие первого открытого чемпионата и первенства Нижнего Тагила по боксу памяти солдат правопорядка. В соревновании примут участие более 170 спортсменов из муниципальных образований Свердловской области и Пермского края в возрасте от 11 до 40 лет.

Идея проведения турнира принадлежит известному тагильскому тренеру боевых искусств Александру Бунькову, а реализация стала возможна при поддержке ассоциации предпринимателей «Объединение “Союз-НТ”» и администрации Нижнего Тагила.

«От лица главы города Владислава Юрьевича Пинаева с удовольствием приветствую вас на открытом первенстве по боксу в Нижнем Тагиле, - обратился к участникам соревнований первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. – Я уверен, что это спортивное событие станет ярким и незабываемым не только для вас, но и для зрителей, уверен, что оно станет традиционным для нашего города, а количество участников с каждым годом будет всё больше».

Помимо местных боксеров Средний Урал на ринге будут представлять спортсмены из Алапаевска, Екатеринбурга, Карпинска, Краснотурьинска и Кушвы. Полуфинальные бои пройдут 30 ноября, а финал - 1 декабря 2019 года.