В Нижнем Тагиле стартовал областной турнир по футболу на электроколясках

В Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский» в торжественной обстановке стартовали областные соревнования по футболу на электроколясках среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Включайся в футбол». Среди участников турнира — команды из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Серова и Первоуральска. Организатором соревнований выступила социально ориентированная автономная некоммерческая организация «Шаг вперёд» при поддержке ЕВРАЗа и администрации города.

Идея организации турнира появилась у членов АНО «Шаг вперёд» после победы нижнетагильской сборной футболистов-колясочников во всероссийских соревнованиях «Стальная воля». Инициативу поддержали представители ЕВРАЗа и городской мэрии. ЕВРАЗ на безвозмездной основе предоставил спортивный зал в СОК «Металлург-Форум» для проведения тренировок, брендированную футбольную форму для официальных матчей, а также взял на себя все расходы на логистику. В тагильской команде играют 10 человек. Тренером и капитаном является директор «Шаг вперёд» Александр Коченков.

«Когда я рассказал главе города Владиславу Юрьевичу о том, что мы бы хотели провести подобные областные соревнования, он сразу мне сказал: “Сань, всё. Делаем”. Сегодня и все эти три дня мы будем соревноваться. Лично я хочу, чтобы вы получили кайф и поучаствовали в этом празднике футбола. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые приехали сегодня, которые доверились мне как организатору. Вы уделили много времени, чтобы приезжать сюда к нам, в Нижний Тагил, на тренировки. Когда вы впервые пересаживались в этот гоночный болид, я видел в ваших глазах огонь и вопрос: “Когда же следующая тренировка?” Без каждого из вас этот турнир тоже бы не состоялся. Это определённо для нас новый уровень. Я надеюсь, что, когда турнир закончится, вы не просто разъедетесь по домам, а загоритесь футболом на электроколясках так же, как когда-то им загорелся я. Дальше — больше», — сказал Александр Коченков.

На открытии турнира представители ЕВРАЗа вручили сертификат на сумму 200 тысяч рублей директору АНО «Шаг вперёд» на приобретение реабилитационного оборудования. В планах у организаторов соревнований — приобрести специальный подъёмник для пересаживания игроков с личных колясок в футбольные и обратно.

Заместитель руководителя департамента по социальной ответственности общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» Игорь Принь поблагодарил тагильских футболистов за организацию турнира, активное участие в популяризации данного вида спорта, а также анонсировал приз для лучшего игрока турнира — футбольный мяч с автографами игроков сборной России по футболу. Кроме того, по словам Приня, в ближайшие дни будет опубликован приказ Минспорта о том, что футбол на электроколясках включён в российский реестр официальных видов спорта.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев анонсировал появление в городе спортивной секции по занятию футболом на электроколясках. По словам мэра, новое спортивное направление будет открыто на базе МАУ ДО СШОР «Юпитер».

Областные соревнования продлятся до 2 февраля. Помимо команды «Шаг вперёд», в них примут участие команды «Юниор» (Екатеринбург), «Тонус» (Каменск-Уральский), «Чемпионы» (Первоуральск), «Титаны» (Серов).