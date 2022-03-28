В Нижнем Тагиле стартовал новый сезон бесплатных уличных тренировок 

В Нижнем Тагиле стартовал новый сезон социального проекта «Спорт для всех» (6+). Во дворах в разных микрорайонах города спортсмены Центра спортивных субкультур «Прорыв» будут проводить для всех желающих бесплатные тренировки.

Первые тренировки прошли 20, 26 и 27 марта во дворах на Космонавтов, Газетной и Ермака. В акции приняли участие больше 110 человек в возрасте от 5 до 15 лет, сообщают организаторы.

Отметим, что в 2020 году проект уже проводился в нашем городе. Новый сезон состоится при поддержке администрации города и на средства гранта программы «Сила спорта» благотворительного фонда Владимира Потанина.

Проект направлен на сплочение и объединение жителей города, а также на привлечение к регулярным занятиям физической культурой. Подробности следующего места проведения тренировок можно узнать в группе проекта во «ВКонтакте».