Спорт

В Нижнем Тагиле стартовал новый сезон бесплатных уличных тренировок 

28.03.2022 11:19
В Нижнем Тагиле стартовал новый сезон бесплатных уличных тренировок 

В Нижнем Тагиле стартовал новый сезон социального проекта «Спорт для всех» (6+). Во дворах в разных микрорайонах города спортсмены Центра спортивных субкультур «Прорыв» будут проводить для всех желающих бесплатные тренировки. 

Первые тренировки прошли 20, 26 и 27 марта во дворах на Космонавтов, Газетной и Ермака. В акции приняли участие больше 110 человек в возрасте от 5 до 15 лет, сообщают организаторы. 

Отметим, что в 2020 году проект уже проводился в нашем городе. Новый сезон состоится при поддержке администрации города и на средства гранта программы «Сила спорта» благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Проект направлен на сплочение и объединение жителей города, а также на привлечение к регулярным занятиям физической культурой. Подробности следующего места проведения тренировок можно узнать в группе проекта во «ВКонтакте». 

Фото: паблик «Спорт рядом» во «ВКонтакте» 
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