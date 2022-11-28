В Нижнем Тагиле стартовал грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В этом году в нём участвуют 170 проектов: 127 — от Нижнего Тагила, 43 — от Качканара. Итоги подведут после онлайн-защиты проектов, которая пройдёт 6 и 7 декабря, а на сайте конкурса до 1 декабря проходит народное голосование.

Впервые в Нижнем Тагиле представлены необычные проекты по развитию армспорта, ледолазания, игр в городки и рюхи, по благоустройству клуба «моржей»; в Качканаре — по популяризации ездового спорта на собаках и развитию других видов спорта. Также предложены инициативы в области образования и организации досуга детей и молодёжи, профориентации.

Есть проекты помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Качканарская ЦГБ и Городская инфекционная больница в Нижнем Тагиле предложили организовать у себя творческие детские уголки для создания более комфортных условий во время лечения.

В Нижнем Тагиле лицей № 39 предложил проект по очистке русла и прибрежной зоны реки Ежовка для создания современной зоны отдыха в Дзержинском районе, а школа № 56 хочет участвовать в экологическом мониторинге состояния воздуха, воды, почвы и продуктов питания. От Качканара поступили проекты по созданию экопромышленного маршрута «По следам Палласа».

В сфере культуры и искусства в Качканаре предлагают организовать галерею картин под открытым небом на центральных улицах города и установить несколько арт-объектов. Нижнетагильский драматический театр планирует создать эскизы трёх спектаклей по пьесам Шекспира на открытых площадках Нижнего Тагила, а театр кукол разрабатывает арт-бук «Культурный тагильчанин» для маленьких ценителей театра.

Напомним, ЕВРАЗ направит 8 млн рублей на реализацию социальных проектов, предложенных общественностью Нижнего Тагила и Качканара, в рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Заявки на участие можно было подать с 15 сентября по 15 ноября. За время существования конкурса на Урале реализовано более 300 проектов, призванных изменить к лучшему жизнь горожан.