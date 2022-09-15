Успевайте подать заявки: ЕВРАЗ увеличил размер грантов конкурса для инициативных жителей Нижнего Тагила до 700 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле и Качканаре открыт приём заявок на получение грантов конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Всего в 2022 году на реализацию социальных проектов в этих двух городах компания выделит 8 млн рублей. Заявки на участие можно подавать до 15 ноября, а итоги конкурса подведут в декабре, после очной защиты проектов.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие общественные организации и объединения, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения, а также учреждения культуры и спорта, инициативные группы граждан и отдельные юридические лица.

«В этом году ЕВРАЗ увеличил размеры грантов: в Нижнем Тагиле — до 700 тысяч рублей, в Качканаре — до 500 тысяч. Реализация идей неравнодушных и талантливых жителей — это возможность сделать будущее наших городов лучше. ЕВРАЗ заинтересован в воплощении в жизнь подобных инициатив. Мы ждём проекты, которые поспособствуют развитию и процветанию Нижнего Тагила и Качканара», — отметила директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать на сайте.

В 2021 году финансовую поддержку получили 19 проектов: 13 в Нижнем Тагиле и 6 в Качканаре. Так, благодаря конкурсу в нашем городе появился краеведческий проект «Аллея медицинской славы» в новом сквере за медколледжем, который рассказывает об истории медицинской службы города, в шахматно-шашечном центре имени Зудова оборудовали открытую площадку для игры в шахматы и шашки, создана площадка для занятий фрироупом на базе турклуба «Азимут».