В Нижнем Тагиле спецслужбы проверяют 13-летнего подростка, записавшего видео с угрозами «уничтожить всю школу» (ВИДЕО)

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила, полиция и ФСБ проводят проверку по факту опубликованного в интернете видео 13-летнего учащегося школы № 70, который в агрессивной форме высказывал угрозы в адрес одноклассников и учителей. Подросток выложил live-трансляцию на своей странице во «ВКонтакте» 24 августа, после чего школьником заинтересовались правоохранительные органы. На видео ребёнок размахивает кухонным ножом и, используя нецензурную лексику, обещает «уничтожить всю школу».

«В настоящее время по данному факту прокуратурой Дзержинского района проводится проверка. Сотрудниками полиции тоже проводятся меры профилактического характера с самим ребёнком и его родителями. Также проверяется школа, где обучается мальчик. Устанавливаются все обстоятельства. По итогам всех проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказала АН «Между строк» помощник прокурора Анна Недопёкина.

По словам самого мальчика, в школе он регулярно подвергался нападкам со стороны сверстников, но пока данные утверждения не подтвердились, говорят в надзорном ведомстве. Установлено, что ребёнок часто прогуливает уроки без уважительной причины, а семья мальчика состоит на учёте в ПДН.