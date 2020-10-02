В Нижнем Тагиле спасательные службы ликвидировали «утечку» хлора на «Уралвагонзаводе»

В Нижнем Тагиле прошёл первый этап учений по теме «Организация мероприятий по защите населения и территории Дзержинского района при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера». Так, 1 октября состоялась командно-штабная тренировка комиссии по чрезвычайным ситуациям и общим положениям безопасности.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады представители предприятий Вагонки и оперативных служб города по заданной легенде учений. Затем на территории «Уралвагонзавода» прошли тактико-спортивные учения по теме «Действия нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны по ликвидации аварии на складе хлора».

«Спасатели прибыли к месту “аварии” в костюмах химзащиты и газо-дымо-защитных масках, провели разведку в производственных помещениях, где потенциально могли находиться люди. Обнаружили и вывели из опасной зоны одну “пострадавшую” сотрудницу предприятия. Затем они произвели работы по накладыванию колпака на разгерметизированную ёмкость с хлором, сделали замеры проб воздуха на месте аварии газоанализатором», — рассказали в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.

В учениях приняли участие НАСФ предприятия, подразделения ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области», скорая помощь, полиция, поисково-спасательная служба МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил». Участники получили практический опыт совместных действий при организации локализации и ликвидации последствий ЧС с выбросом хлора.